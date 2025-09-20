Furto in un' abitazione a Cassano bottino da seimila euro | arrestato 60enne

Un 60enne barese è stato arrestato dai carabinieri poichè accusato di un furto in un'abitazione di Cassano Murge. L'uomo è attualmente ai domiciliari. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari.In base all'inchiesta, l'uomo avrebbe trafugato elettrodomestici, monili in oro, orologi e altri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

