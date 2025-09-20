Furto di bagagli a Malpensa arrestato algerino

I poliziotti hanno accertato che il soggetto, senza documenti e senza fissa dimora, risultava gravato da precedenti penali per reati simili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Furto di bagagli a Malpensa, arrestato algerino

In questa notizia si parla di: furto - bagagli

Turisti francesi lasciano i bagagli in auto e non li trovano più: due catanesi denunciati per furto

Genova, auto danneggiata e bagagli a terra in piazza Colombo: 47enne arrestato per furto

Maxi furto al duty free del Terminal 1: l'uomo trovato in possesso di 16 confezioni di prodotti di marca non pagati che aveva nascosto nel suo bagaglio a mano Vai su Facebook

Maxi furto a Malpensa. Ruba trolley con merce di lusso. Arresto e condanna in carcere; Ruba i bagagli di un passeggero al T1 di Malpensa. Arrestato 35enne irregolare; Malpensa: Ruba un bagaglio da 4000 euro, arrestato algerino.

Maxi furto a Malpensa. Ruba trolley con merce di lusso. Arresto e condanna in carcere - Si stava allontanando con una valigia con vestiti di pregio e computer sottratti a un viaggiatore. Da ilgiorno.it

FURTO DI BAGAGLI PRESSO LO SCALO DI MILANO MALPENSA: ARRESTATO UN CITTADINO ALGERINO DI 35 ANNI - com) Malpensa, 19 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Malpensa, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha arrestato in flagranza di reato un c ... mi-lorenteggio.com scrive