Furto all'ospedale Pascale di Napoli | rubati farmaci oncologici che valgono 800mila euro
Ignoti si sono introdotti nella farmacia dell'Istituto Tumori di Napoli, nella notte tra mercoledì e giovedì, portando via farmaci per un valore di 800mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
