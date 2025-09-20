Furto all' Istituto tumori Pascale | rubati farmaci per 800mila euro

Farmaci oncologici, per un valore di 800mila euro, sono stati rubati dall'Istituto tumori Pascale di Napoli. Il colpo è avvenuto giovedì. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Sono stati portati via, fanno sapere gli investigatori, soprattutto farmaci sperimentali e anticorpi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it