Furto all' Istituto tumori Pascale | rubati farmaci per 800mila euro
Farmaci oncologici, per un valore di 800mila euro, sono stati rubati dall'Istituto tumori Pascale di Napoli. Il colpo è avvenuto giovedì. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Sono stati portati via, fanno sapere gli investigatori, soprattutto farmaci sperimentali e anticorpi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, furto all’Istituto tumori: rubati farmaci per un valore di quasi mezzo milione di euro
