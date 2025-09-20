Furti in ospedale | ladro incastrato dopo alcuni acquisti in un negozio

Ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: per questi reati è stato denunciato a Formia un giovane di 29 anni residente a Napoli accusato di aver rubato all’interno dell’ospedale. A identificarlo è stata la polizia che ha indagato su due furti messi a segno proprio all'interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rubava i portafogli negli ospedali, poi usava le carte di credito nei bar: arrestato il ladro seriale di 61 anni - È stato trovato e bloccato in un bar alla stazione di Rimini il ladro seriale degli ospedali. Riporta ilgazzettino.it

Oristano, ladro seriale incastrato dai carabinieri - Era proprio specializzato nei furti nelle macchine ma il ladro seriale è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Oristano che hanno denunciato ... Come scrive unionesarda.it