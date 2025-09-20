Furti d’auto con la maschera di Gigi D’Alessio | arrestato un pugile stabiese
Una scena che sembra uscita da un film, ma che si è trasformata in cronaca nera. Un’auto rubata, un inseguimento nella notte e, a sorpresa, maschere raffiguranti il volto del cantante Gigi D’Alessio. È così che i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato Andrea Izzo, 26 anni, pugile stabiese, già noto alle forze dell’ordine. Furti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Ladro con maschera di Gigi D'Alessio per ingannare telecamere - Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. Riporta msn.com
A Napoli un uomo ruba un’auto indossando una maschera di Gigi D’Alessio, arrestato - NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo che indossava una maschera di Gigi D’Alessio è stato fermato dai Carabinieri di Napoli mentre cercava di rubare una vettura. italpress.com scrive