Furti d’auto con la maschera di Gigi D’Alessio | arrestato un pugile stabiese

Teleclubitalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena che sembra uscita da un film, ma che si è trasformata in cronaca nera. Un’auto rubata, un inseguimento nella notte e, a sorpresa, maschere raffiguranti il volto del cantante Gigi D’Alessio. È così che i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato Andrea Izzo, 26 anni, pugile stabiese, già noto alle forze dell’ordine. Furti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

furti d8217auto con la maschera di gigi d8217alessio arrestato un pugile stabiese

© Teleclubitalia.it - Furti d’auto con la maschera di Gigi D’Alessio: arrestato un pugile stabiese

In questa notizia si parla di: furti - auto

Bar Donatello, titolari esasperati. Multa per l’auto sul marciapiede: “Volevamo solo evitare altri furti”

Furti in abitazione, tre arresti a Brescia: in auto refurtiva per 175mila euro

Furti d'auto in trasferta, minorenni del Foggiano colti in flagrante e arrestati dopo un tentativo di fuga

furti d8217auto maschera gigiLadro con maschera di Gigi D'Alessio per ingannare telecamere - Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. Riporta msn.com

furti d8217auto maschera gigiA Napoli un uomo ruba un’auto indossando una maschera di Gigi D’Alessio, arrestato - NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo che indossava una maschera di Gigi D’Alessio è stato fermato dai Carabinieri di Napoli mentre cercava di rubare una vettura. italpress.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Furti D8217auto Maschera Gigi