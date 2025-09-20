Furti con la maschera di Gigi d' Alessio per non farsi riconoscere | 26enne in arresto

I carabinieri sono riusciti a trarre in arresto a Castellammare di Stabia (Napoli) un 26enne che si sarebbe reso protagonista di furti compiuti indossando delle maschere con le fattezze di Gigi d'Alessio, così da non essere riconoscibile attraverso le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. A finire in manette è Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, colto in flagranza di reato dopo aver tentato di rubare una Jeep nella notte dello scorso venerdì 19 settembre. In questa circostanza, stando a quanto riferito dalle autorità, il ladro sarebbe stato tradito dal passamontagna che aveva ancora indosso anche nel momento in cui si trovava al volante della vettura appena rubata: un dettaglio che non è sfuggito all'attenzione di una pattuglia dei carabinieri incrociata per strada all'altezza di via Motta Casa dei Viri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

