Furti commessi con la maschera di Gigi D' Alessio arrestato 26enne stabiese

Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. Un trucco che, però, è stato scoperto dai carabinieri che, a Castellammare di Stabia (Napoli), hanno arrestato Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni. A tradirlo, questa volta, non la maschera ma un passamontagna che Izzo indossa mentre è a bordo della sua auto, la scorsa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

