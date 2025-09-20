Furono deportati nei campi di concentramento | consegnate le medaglie d' onore ai familiari degli internati nei lager

Questa mattina, nel Salone degli Stemmi della Prefettura, si è svolta la cerimonia di consegna di otto medaglie d’onore conferite ai familiari di militari e civili italiani deportati e internati nei campi di concentramento nazisti dopo l’8 settembre 1943, e costretti al lavoro coatto per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La trama della memoria continua a essere tessuta, filo dopo filo, 81 anni dopo quel tragico 8 marzo 1944, il giorno in cui 55 cittadini e lavoratori empolesi furono deportati nei campi di sterminio. Un'azione arbitraria voluta dalle forze nazifasciste, che portò Vai su Facebook

Furono deportati nei campi di concentramento: consegnate le medaglie d'onore ai familiari degli internati nei lager; Vetrina sulla nostra Storia in centro. , articoli e testimonianze; “I deportati salentini leccesi nei lager nazifascisti”: a Palazzo Adorno la presentazione del volume con i nomi e la storia di quasi 9000 soldati del Salento.

Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento - Giornata degli Internati Italiani: la Repubblica celebra la forza di migliaia di italiani deportati durante la Seconda Guerra Mondiale. Scrive mam-e.it

Brusciano, Ricordo Militari in Campi di Concentramento Nazisti - internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la ... Come scrive sciscianonotizie.it