Furlani atleta Polizia di Stato | Dedico la vittoria ai mondiali atletica Tokyo al mio team – Il video
(Agenzia Vista) Fiumicino, 20 settembre 2025 "La vittoria l'ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e ci tenevo a ringraziare tutti quanti. La gara ho capito di averla vinta dopo che era finita. Vuol dire tanto perché ti da l'opportunità di essere un atleta professionista ed è la cosa più bella. Il poliziotto e l'atleta hanno in comune il fatto che devono dare il buon esempio non solo in campo ma anche fuori dalla pista. Conto di rientrare in pista e cercare di saltare sempre più lontano" così Mattia Furnali, medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Tokyo e membro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo essere atterrato a Fiumicino. 🔗 Leggi su Open.online
Mattia Furlani oro mondiale: l'atleta di Marino vince la finale di salto in lungo ai mondiali di Tokyo
Mattia Furlani torna a casa: Obiettivo? Saltare sempre più lontano - Accoglienza da star per Mattia Furlani all'aeroporto di Roma Fiumicino, di ritorno dai Mondiali d'atletica di Tokyo ... Riporta sport.tiscali.it