Furia Tudor | È una vergogna un rigore così lo dai solo se non hai mai giocato E su Gatti
Il tecnico juventino contesta pesantemente la direzione di Rapuano: "Non voglio scuse, ma alla fine così si decidono le partite". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: furia - tudor
Juve spalle al muro: mercato bloccato e furia Tudor
Tudor è una furia in conferenza dopo il pareggio col Borussia Dortmund: “L’arbitro ci ha danneggiato”
La prima di Tudor e la furia con Allegri: scelto l’arbitro di Verona-Juve - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Furia #Tudor post #JuveBVB 4-4: "L'arbitro ci ha danneggiato, non mi piace farlo ma va detto, c'era un rigore per noi e non c'era quello per loro... I gol presi frutto della stanchezza, all'intervallo ho visto facce bianche, #Yildiz e altri due andavano sost - X Vai su X
tudor dopo verona-juve - Il tecnico juventino contesta pesantemente la direzione di Rapuano: "Non voglio scuse, ma alla fine così si decidono le partite" ... gazzetta.it scrive
Tudor, furia Juve-Lecce: Primo tempo doveva finire 4-0. Kolo, Chico, Cambiaso, così no! Cosa ha Koop - Quelli che entrano devono dare qualcosa di più: nel complesso abbiamo fatto una gara di buon livello. Da tuttosport.com