Fuori Campo ultime ore per il bando cinema CNA-SIAE rivolto agli under 35

Ultimi giorni per partecipare a Fuori Campo, la chiamata che cerca autori under 35 residenti in Italia: la finestra per inviare la propria candidatura si chiude alle 12.00 di lunedì 22 settembre. L’iniziativa, targata CNA Roma – Cinema e Audiovisivo e sostenuta da SIAE, promette di trasformare idee fresche in progetti filmici concreti. Un’occasione concreta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fuori Campo, ultime ore per il bando cinema CNA-SIAE rivolto agli under 35

In questa notizia si parla di: fuori - campo

De Bruyne, come gestisce i suoi guadagni fuori dal campo (Calcio e Finanza)

Turisti per un paio di ore, selfie in Piazza del Campo poi a dormire fuori città

Auto senza assicurazione fuori dal campo nomadi: multe per oltre 3mila euro

? Ritorna il weekend della BAGNA CAUDA! ? Siete pronti per un viaggio nei sapori della tradizione? Il Ristorante Al Fuori Campo, vi propone la deliziosa Bagna Cauda! Quando? Venerdi 26 settembre: Cena Sabato 27 settembre: Pranzo e cena Vai su Facebook

#Capello: "#Calhanoglu forse preoccupato da cose fuori campo, #Barella mediocre con Israele. #Chivu deve..." - X Vai su X

Maresca: «Sterling fuori rosa? Mio padre ha 75 anni e lavora dalle 2 del mattino fino alle 10. Questa è una vita dura»; Dalla Juventus al Real Madrid, la moda veste i team fuori dal campo; Sporting-Bologna, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari.

Almeno 94 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore - Sono almeno 94 i palestinesi uccisi dai raid israeliani nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute di Gaza. Si legge su ansa.it