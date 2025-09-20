Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna

L'incidente ha coinvolto anche un amico che ha dato l'allarme: per lui si è alzato l'elisoccorso dei vigili del fuoco.

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna: i soccorritori stanno cercando di raggiungere il corpo

Anche questa notte il Soccorso Alpino e Speleologico é stato impegnato nella ricerca di un fungaiolo disperso in località I Fangacci. Un uomo di 81 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, é andato a funghi con il figlio nei boschi intorno al rifugio Burraia, Vai su Facebook

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna: i soccorritori stanno cercando di raggiungere il corpo - L'incidente ha coinvolto anche un amico che ha dato l'allarme: per lui si è alzato l'elisoccorso dei vigili del fuoco

