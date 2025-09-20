Fungaiolo di 25 anni perde la vita dopo essere precipitato in un canalone sul monte Penna

L’incidente ha coinvolto anche un amico che ha dato l’allarme: per lui si è alzato l’elisoccorso dei vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Fungaiolo di 25 anni perde la vita dopo essere precipitato in un canalone sul monte Penna

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna: i soccorritori stanno cercando di raggiungere il corpo

