Fungaiolo di 25 anni perde la vita dopo essere precipitato in un canalone sul monte Penna | Foto

L’incidente ha coinvolto anche un amico che ha dato l’allarme: per lui si è alzato l’elisoccorso dei vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fungaiolo di 25 anni perde la vita dopo essere precipitato in un canalone sul monte Penna | Foto

In questa notizia si parla di: fungaiolo - anni

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna: i soccorritori stanno cercando di raggiungere il corpo

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna

Fungaiolo di 25 anni perde la vita dopo essere precipitato in un canalone sul monte Penna

Anche questa notte il Soccorso Alpino e Speleologico é stato impegnato nella ricerca di un fungaiolo disperso in località I Fangacci. Un uomo di 81 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, é andato a funghi con il figlio nei boschi intorno al rifugio Burraia, Vai su Facebook

Fungaiolo genovese 74enne si perde nei boschi di Urbe, ritrovato in buone condizioni; Fungaiolo genovese 74enne si perde nei boschi di Urbe, ritrovato in buone condizioni; Roana. Fungaiolo 81enne si perde tra i boschi e fa scattare le ricerche con i cani.

Fungaiolo di 25 anni precipita in un canalone sul monte Penna: i soccorritori stanno cercando di raggiungere il corpo - L’incidente ha coinvolto anche un amico che ha dato l’allarme: per lui si è alzato l’elisoccorso dei vigili del fuoco ... Scrive ilsecoloxix.it

Tragedia in quota: fungaiolo perde l'equilibrio e precipita in una zona impervia. Vani i soccorsi per un 75enne - Tutto è successo attorno alle 14 di oggi, 15 settembre, quando per cause in fase di accertamento un uomo è precipitato in una zona impervia nel territorio comunale ... Segnala ildolomiti.it