Fuga di Gpl dal bombolone domestico | evacuate due aziende

Trentotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella giornata di oggi, venerdì 19 settembre, per gli abitanti di una casa sul confine tra Pietramurata e Cavedine che hanno assistito a una fuga di GPL da un bombolone domestico da 3.000 litri.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 9:30 e sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

