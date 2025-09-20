Fuga di Gpl dal bombolone domestico | evacuate due aziende
Momenti di tensione nella giornata di oggi, venerdì 19 settembre, per gli abitanti di una casa sul confine tra Pietramurata e Cavedine che hanno assistito a una fuga di GPL da un bombolone domestico da 3.000 litri. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 9.30 e sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: fuga - bombolone
Fuga di Gpl dal bombolone domestico: evacuate due aziende
BORGO VIRGILIO: FUGA DI GAS, VIGILI DEL FUOCO METTONO TEMPESTIVAMENTE IN SICUREZZA LA ZONA. Vigili del Fuoco di Mantova in azione ieri sera intorno alle 21:15, per una fuga di gas da una bottiglia di GPL a Cerese di Borgo Virgilio. È interve - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in un ristorante per una fuga di gas, 3 feriti ad Alghero - X Vai su X
Fuga di Gpl dal bombolone domestico: evacuate due aziende; ?? Fuga di Gpl dal bombolone domestico: evacuate due aziende; Pietramurata, fuga di gpl.
Pietramurata. Grossa perdita da un serbatoio Gpl: evacuate due aziende - I Vigili del fuoco hanno lavorato quasi sei ore per gestire una grossa fuga di Gpl da un bombolone domestico da 3. Da rainews.it
Perdita di Gpl a Pietramurata: evacuazioni e controlli di sicurezza - Vigili del fuoco al lavoro per sei ore dopo una grossa perdita di gas: area messa in sicurezza ed evacuazioni temporanee ... lavocedelnordest.eu scrive