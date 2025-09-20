Friuli Venezia Giulia prima regione in Italia su Fortnite
Dal 20 settembre alcuni luoghi iconici del territorio regionale, riprodotti in 3D, faranno da sfondo alle imprese degli appassionati del videogame conosciuto in tutto il mondo “Siamo la prima regione in Italia che si fa conoscere attraverso un gioco elettronico come Fortnite fra i più seguiti a livello planetario. Basti pensare che sono oltre 110 milioni al mese gli utenti attivi in tutto il mondo, mentre un terzo degli italiani utilizza il gaming. Grazie a un’ambientazione in grado di ricreare alcuni luoghi iconici del Friuli Venezia Giulia, vogliamo raggiungere un target molto interessante – quello dei giovani fino ai 25 anni – e promuovere il nostro territorio attraverso un’interazione attiva”. 🔗 Leggi su Udine20.it
friuli - venezia
Il Friuli Venezia Giulia sbarca su #Fortnite. Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, la laguna di Marano, i laghi di Fusine e Palmanova diventano scenari di gioco per milioni di appassionati. Un’occasione unica per far conoscere la bellezza della nostra terra a Vai su Facebook
A Milano con tutto un mondo di Friuli Venezia Giulia! A pochi passi dal Duomo il nostro territorio si racconta Anche il cuore pulsante di Milano diventa vetrina di una regione che, dai mari alle montagne, dalle città ai borghi, tra natura, tradizioni e sapori, r - X Vai su X
