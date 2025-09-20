Frenesia ingenuità sul gol qualche giocatore sotto tono Arezzo la prima sconfitta brucia
PRIMO KO - Se una partita del genere la rigiochi cento volte, non la perdi mai. E invece l’Arezzo l’ha persa, perché il calcio è fatto anche di episodi, di dettagli che spostano il risultato da una parte o dall’altra. E perché se regali mezz’ora o addirittura un tempo intero, alla fine rischi di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: frenesia - ingenuit
Frenesia, ingenuità sul gol, qualche giocatore sotto tono. Arezzo, la prima sconfitta brucia - Gli amaranto battuti in casa di misura da un Guidonia ordinato, combattivo e con un portiere in serata di grazia. Secondo arezzonotizie.it