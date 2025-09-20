Free free Palestine Messina in strada per Gaza | VIDEO

"Free free Palestine": è il grido a difesa del popolo di Gaza che oggi pomeriggio dal Corso Cavour ha scandito la marcia di protesta di associazioni, movimenti, partiti (Pd e Avs), sindacati (Cgil) alla manifestazione "Fermiamo il genocidio". Il corteo attraverserà le strade del Centro storico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: free - free

Trump: ora Washington è "crime free"

Le contraddizioni del "free speech"

“La Bottega del Celiaco”: il gluten free diventa protagonista con la nutrizionista D’Aniello

SABATO 4 OTTOBRE! LA NUEVA AMANECER PRESENTA: FREE BYTE! PRIMO CONCERTO DELLA STAGIONE, DISCO TIME! H21:00 CENA SERVITA E CONCERTO: 30€ H22:30 SERATA E CONCERTO: 13€ VIA CIRCONVALLAZIONE 186/23 SANTENA( - facebook.com Vai su Facebook

Free #Mediterranea Firma la petizione per fermare il decreto #Piantedosi e fermare l'odio contro le persone migranti. - X Vai su X

Free free Palestine, Messina in strada per Gaza | VIDEO; Messina si solleva: arte, resistenza e un grido unico per la Palestina; Anpi Messina con Gaza. Un successo la mostra di 85 artisti per l’ospedale di Emergency.

Concertone, il "Free Palestine" dei Patagarri che ha indignato la comunità ebraica - I Patagarri, gruppo che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor, ha intonato sul palco di piazza San Giovanni “Free free Palestine, Palestina libera” usando le note di Haga Nagila, un brano ... Da repubblica.it

The Mary Wallopers set cut short at Victorious Festival after calling for “free Palestine” - The Mary Wallopers have had their set cut short at Victorious Festival after calling for a ‘Free Palestine’ and displaying the country’s flag. nme.com scrive