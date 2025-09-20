Frederic Vasseur cerca di rimanere concentrato al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaija n, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il team Ferrari ha vissuto un ennesimo sabato molto complicato e deludente. Lewis Hamilton ha concluso già nella Q2 con il 12° tempo, quindi Charles Leclerc è finito a muro in apertura di Q3 e domani sarà decimo. Proprio in weekend nel quale la SF-25 sembrava pronta a battagliare per le migliori posizioni. Ad ogni modo domani davanti a tutti scatterà Max Verstappen che ha piazzato la pole position con il tempo di 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it

Frederic Vasseur trova la risposta: "Le basse temperature ci hanno condizionato. Domani sarà una gara lunga…"