Frattesi Inter situazione paradossale | rimasto tra promessa e rinnovo ora chiede più spazio!

Frattesi Inter, dopo aver rifiutato tutte le offerte e con la proposta del rinnovo fatta dai nerazzurri le cose non sono cambiate. Con l’arrivo dell’autunno entra nel vivo una fase cruciale per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nazionale italiana, approdato all’ Inter nell’estate del 2023 dopo le ottime stagioni al Sassuolo. Secondo Tuttosport, la sua situazione appare paradossale: da un lato la società lo considera un elemento centrale per presente e futuro, dall’altro le scelte di Cristian Chivu, ex difensore romeno oggi allenatore nerazzurro, finora non gli hanno riservato la fiducia promessa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, situazione paradossale: rimasto tra promessa e rinnovo, ora chiede più spazio!

Inter: Frattesi sarà titolare con l'Ajax, Lautaro in bilico. E Chivu conferma Sommer tra i pali, vi convince questa scelta? Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Joh

