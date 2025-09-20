Frattesi Inter in arrivo l’occasione contro il suo passato | Chivu ci pensa

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Domenica sera a San Siro l’ Inter ospita il Sassuolo neopromosso, in un match valido per la quarta giornata di Serie A 202526. La vigilia ha portato buone notizie da Appiano Gentile, con il rientro in gruppo di Lautaro Martinez, rimasto in panchina nella vittoria di Champions League sul campo dell’Ajax. Ma l’attenzione è rivolta soprattutto al centrocampo, dove Cristian Chivu potrebbe concedere la prima da titolare stagionale a Davide Frattesi, ex di turno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, in arrivo l’occasione contro il suo passato: Chivu ci pensa

In questa notizia si parla di: frattesi - inter

Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

#Inter, #Chivu recupera #Lautaro e prova #Frattesi per il #Sassuolo https://calciomercato.com/liste/inter-chivu-recupera-lautaro-e-prova-frattesi-per-il-sassuolo/bltd2763c2e9b11b59b… - X Vai su X

Inter: Frattesi sarà titolare con l’Ajax, Lautaro in bilico. E Chivu conferma Sommer tra i pali, vi convince questa scelta? Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Joh Vai su Facebook

Pagina 2 | Frattesi, delusione anche con 3,5 milioni: 20 minuti in 4 partite, con l'Inter è sospeso - In estate i nerazzurri hanno rifiutato tutte le richieste e gli offrono il rinnovo, ma finora Chivu non gli ha dato più fiducia di Inzaghi ... Scrive tuttosport.com

Il Newcastle torna su Frattesi: sondaggio con l’Inter - Davide Frattesi è di nuovo nei pensieri del Newcastle: sondaggio con l’Inter per un prestito con obbligo, ma a condizioni difficili Il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma ... Da gianlucadimarzio.com