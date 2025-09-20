Frank Furedi | Per i progressisti Kirk non era un essere umano
L’intellettuale: «Chi, in America, gioisce per l’omicidio viene da una cultura della disumanizzazione del nemico ideologico». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: frank - furedi
«”Comprendere” è equiparato a “giustificare”, “legittimare” e perciò lo si evita». Lo scrive Andrea Zhok nell'introduzione del libro di Frank Furedi «La guerra contro il passato», Fazi Editore. @battleforeurope @VGIFRA @Comunardo @gianlucamart1 @riannuz - X Vai su X
Frank Furedi, autore di La guerra contro il passato: «Le lezioni del passato, apprese nel presente, arricchiscono il futuro». Andrea Zhok: «”Comprendere” è equiparato a “giustificare”, “legittimare”, e perciò lo si evita». La guerra contro il passato strangola la sto Vai su Facebook
Frank Furedi: «Per i progressisti Kirk non era un essere umano».