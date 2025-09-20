Franco Del Moro è un personaggio nel mondo del basket: ovunque vada, calamita l’attenzione con la sua positività e il suo sorriso. Presidente della Vuelle per tre stagioni, dal 2010 al 2013, dopo 12 anni è rientrato a Pesaro per assumere l’incarico di addetto alle relazioni esterne del Loreto che affronta per la prima volta la B Nazionale. Con quale stato d’animo torna in città? "Sono veramente emozionato e felice di tornare a Pesaro, dove tutto è nato grazie alla ’follia’ di un uomo come Valter Scavolini che nel 2010, inaspettatamente, mi chiese di prendere l’incarico di presidente. Quindi è una grande soddisfazione essere stato chiamato dal Loreto, che si appresta a disputare per la prima volta la B Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco Del Moro. Il Loreto lo riporta a casa:: "Amo tanto questa città dove il basket è religione»