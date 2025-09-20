Franco Del Moro Il Loreto lo riporta a casa | | Amo tanto questa città dove il basket è religione
Franco Del Moro è un personaggio nel mondo del basket: ovunque vada, calamita l’attenzione con la sua positività e il suo sorriso. Presidente della Vuelle per tre stagioni, dal 2010 al 2013, dopo 12 anni è rientrato a Pesaro per assumere l’incarico di addetto alle relazioni esterne del Loreto che affronta per la prima volta la B Nazionale. Con quale stato d’animo torna in città? "Sono veramente emozionato e felice di tornare a Pesaro, dove tutto è nato grazie alla ’follia’ di un uomo come Valter Scavolini che nel 2010, inaspettatamente, mi chiese di prendere l’incarico di presidente. Quindi è una grande soddisfazione essere stato chiamato dal Loreto, che si appresta a disputare per la prima volta la B Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Un ex Vuelle per portare benzina al Loreto. Franco Del Moro pronto per una nuova sfida
Un ex Vuelle per portare benzina al Loreto. Franco Del Moro pronto per una nuova sfida - L’oratorio di Loreto è pieno zeppo, esattamente come il 14 luglio scorso quando la nuova dirigenza gettava il cuore oltre l’ostacolo annunciando l’iscrizione alla serie B. Si legge su ilrestodelcarlino.it