Franco Colapinto sbigottito a Baku | Sono stato colpito da una mela una cosa mai vista in F1

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima sessione di prove libere ci sono stati momenti di grosso stupore perché in pista sia Franco Colapinto che Fernando Alonso hanno detto che le loro vetture sono state colpite da una mela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Franco Colapinto sbigottito a Baku: Sono stato colpito da una mela, una cosa mai vista in F1.

