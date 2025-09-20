Francesco Fortunato | Gara anonima partito troppo cauto Mi consolo | chi vince ha 4-5 anni più di me

Francesco Fortunato non è riuscito a essere protagonista nella 20 km dei Mondiali 2025 di atletica. Si sperava che l’azzurro potesse essere un outsider sulle strade di Tokyo (Giappone), ma è partito in maniera troppo accorta, si è staccato prematuramente dal gruppo di testa e non è riuscito a disputare una gara di spessore, arrivando allo Stadio Olimpico in sedicesima posizione con il tempo di 1h21:00. Serviva marciare due minuti abbondanti più veloce per meritarsi il terzo gradino del podio, su cui è salito lo spagnolo Paul McGrath (1h18:45) alle spalle del brasiliano Caio Bonfim (1h18:35) e del cinese Zhaozhao Wang (1h18:43). 🔗 Leggi su Oasport.it

