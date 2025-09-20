Francesca Fialdini | Torno in tv e mi faccio in tre

Francesca Fialdini (c) Assunta Servello ROMA – Le storie di vita di “Da Noi. A Ruota Libera”, lo spazio della domenica pomeriggio di Rai1 con uno sguardo sempre consapevole sull’attualità; l’impegno in pista a “Ballando con le Stelle” e poi “Attenti al libro”, la nuova serata speciale di Rai3 dedicata alla lettura: Francesca Fialdini torna in tv e si fa in tre, pronta a misurarsi ancora una volta con generi diversi. Da domenica 21 settembre alle 17.20 sarà nuovamente la padrona di casa nel salotto di ‘Da Noi. A Ruota Libera’: con uno studio rinnovato, il programma tornerà a proporre interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e racconti di storie vere ed esemplari di persone comuni che si sono rimesse in gioco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

