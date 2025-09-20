Fotografo di Filogaso si afferma nel panorama internazionale dei matrimoni
Un piccolo paese della Calabria si collega alle metropoli di mezzo mondo attraverso l’obiettivo di un fotografo. È la storia di Francesco Silvaggio, originario di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, che negli ultimi anni si è imposto nel settore dei reportage di matrimoni lavorando in destinazioni come New York, Rio de Janeiro, Miami, Amsterdam e Parigi, oltre che in celebri località italiane come il Lago di Como, Roma, Toscana e Sicilia. Silvaggio ha sviluppato uno stile personale che combina il linguaggio del reportage con l’impostazione editoriale tipica delle riviste di moda. Una cifra che gli ha permesso di distinguersi in un comparto competitivo come quello dei matrimoni di fascia alta, dove la cura del dettaglio e la capacità di restituire emozioni reali sono considerate essenziali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: fotografo - filogaso
Mentre nel resto della Calabria le lezioni inizieranno il 16, il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza la sospensione delle lezioni il 22 dicembre e dal 27 al 30 aprile. Per recuperare i giorni di vacanza, gli studenti di Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso e Mai Vai su Facebook