Tempo di lettura: < 1 minuto Una discarica a cielo aperto! E’ la zona dell’istituto Agrario, in località Piano Cappelle dove il percorso di tanti podisti è segnato dalla presenza di tanta immondizia. Alcuni residenti sono esasperati, ritrovarsi una delle aree verdi più estese del territorio beneventano annientato dalla ineducazione della gente è qualcosa che fa davvero rabbia. In tanti stanno provando ad alzare il livello di attenzione, ma al momento la situazione sembra ingestibile. Emblematica (e simpatica) la ‘minaccia’ di un residente che non le manda a dire: “Ora che ti prendo a scaricare rifiuti, ti differenzo le ossa del corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Una discarica a cielo aperto e quella ‘minaccia’ di un residente…

