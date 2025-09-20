FOTO Una discarica a cielo aperto e quella ‘minaccia’ di un residente…

Anteprima24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una discarica a cielo aperto! E’ la zona dell’istituto Agrario, in località Piano Cappelle dove il percorso di tanti podisti è segnato dalla presenza di tanta immondizia. Alcuni residenti sono esasperati, ritrovarsi una delle aree verdi più estese del territorio beneventano annientato dalla ineducazione della gente è qualcosa che fa davvero rabbia. In tanti stanno provando ad alzare il livello di attenzione, ma al momento la situazione sembra ingestibile. Emblematica (e simpatica) la ‘minaccia’ di un residente che non le manda a dire: “Ora che ti prendo a scaricare rifiuti, ti differenzo le ossa del corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto una discarica a cielo aperto e quella 8216minaccia8217 di un residente8230

© Anteprima24.it - FOTO/ Una discarica a cielo aperto e quella ‘minaccia’ di un residente…

In questa notizia si parla di: discarica - cielo

Scopaia, discarica a cielo aperto in via di Popogna: interviene Mr Green

Rifiuti di ogni tipo nel torrente Floripotema, una discarica a cielo aperto cresce giorno dopo giorno: è allarme ambientale

La denuncia di un lettore: "Discarica a cielo aperto in una traversa di piazza Troilo a Porta Nuova" [FOTO]

Scoperta discarica a cielo aperto sotto la superstrada | FOTO; Discariche a cielo aperto tra via di Popogna e la Valle Benedetta: il verde trasformato in una pattumiera. FOTO e VIDEO; Sassari, discarica a cielo aperto ad ingresso città: scatta l’ira dei cittadini.

foto discarica cielo apertoDiscarica abusiva sui terreni donati ai combattenti del Piave, area sotto sequestro - In contrada Mastrocciardo, a Francofonte, i terreni donati dal commendatore Francesco Belfiore ai comb ... Riporta siracusaoggi.it

Discarica a cielo aperto nell’area camper - Una vera e propria discarica a cielo aperto intorno all’area camper della zona commerciale e anche i topi fanno capolino... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Discarica Cielo Aperto