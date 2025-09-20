FOTO Atletico Don Quixote inizia una nuova avventura | presentate le maglie e lo staff

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo nome, nuova location, ma la stessa immutata passione. L’Atletico Don Quixote ha acceso ufficialmente i motori con una presentazione in grande stile, ospitata presso l’omonimo bar di via Paolella. Un appuntamento che ha sancito la nascita della società dilettantistica sannita, pronta a scrivere una nuova pagina calcistica nel panorama locale. Al tavolo dei relatori erano presenti figure di primo piano del progetto: il direttore Antonio Meccariello, il presidente Giovanni Biele, il main sponsor Domenico Rosiello, il mister Gino Miele e il vicepresidente Alessandro Federici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

