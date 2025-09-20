Forza Italia la spinta di Bergamini E’ una corsa contro il tempo Ma vogliamo provare a vincerla
"Sette capoluoghi di provincia su dieci sono amministrati dal centrodestra: è tempo che anche in Regione la nostra coalizione sia messa alla prova": Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e capolista nel collegio di Lucca alle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre, lancia la sfida per il governo regionale. L’ha fatto durante la presentazione degli otto candidati lucchesi avvenuta ieri pomeriggio in un locale del centro, a pochi passi dalla statua di Giacomo Puccini. Il tempo è poco, l’attenzione verso le elezioni sinora modesta, ma Forza Italia promette il massimo impegno, anche per provare a centrare l’elezione di un consigliere regionale da queste parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
