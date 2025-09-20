Forza Italia e le regionali | Decisiva la zona del Cuoio

Tanta partecipazione al Ristorante Volè a Ponte a Egola per l’incontro con i candidati di Forza Italia alle regionali. E’ stato un incontro molto partecipato – spiega una nota – che ha visto la partecipazione dei candidati della provincia di Pisa: la capolista Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Roberta Salvadori e Marzio Innocenzi insieme ai vari eletti azzurri della zona del cuoio e al coordinatore comunale di Forza Italia di San Miniato Enzo Biagioni. E’ emerso dall’incontro un pensiero unanime: "Questa è la parte bella della politica: stare insieme, ritrovarsi, condividere idee e progetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

