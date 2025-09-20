Falsa partenza nella stagione (lunga) degli anniversari. Nel 2025, la Fortitudo ha ricordato due eventi memorabili della propria storia: il primo scudetto del 2000 – sulla panchina Charly Recalcati, in campo Carlton Myers dopo il celebre giuramento precampionato – e il secondo tricolore del 2005, quello con Jasmin Repesa alla guida e la famosa tripla di Ruben Douglas confermata dall’instant replay. Nel 2026, però, l’appuntamento sarà ancora più carico di storia. E’ vero che la Sg Fortitudo, di cui è presidente Andrea Bianchini, è datata 1901. E’ altrettanto innegabile che con i canestri, magari non altissimo livello, la Fortitudo abbia cominciato a dialogare negli anni successivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo Anniversario e sogni di gloria