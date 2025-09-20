Fortitudo Anniversario e sogni di gloria
Falsa partenza nella stagione (lunga) degli anniversari. Nel 2025, la Fortitudo ha ricordato due eventi memorabili della propria storia: il primo scudetto del 2000 – sulla panchina Charly Recalcati, in campo Carlton Myers dopo il celebre giuramento precampionato – e il secondo tricolore del 2005, quello con Jasmin Repesa alla guida e la famosa tripla di Ruben Douglas confermata dall’instant replay. Nel 2026, però, l’appuntamento sarà ancora più carico di storia. E’ vero che la Sg Fortitudo, di cui è presidente Andrea Bianchini, è datata 1901. E’ altrettanto innegabile che con i canestri, magari non altissimo livello, la Fortitudo abbia cominciato a dialogare negli anni successivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fortitudo - anniversario
: , Si concluderà al Pala Torrino la seconda settimana di lavoro della nuova Fortitudo Pomezia 1957 targata Vai su Facebook
Fortitudo Anniversario e sogni di gloria; Virtus Bologna, Shengelia infortunato rischia lo stop fino a dicembre. Baraldi: «Si curerà a Bologna»; Nuovo corso Vuelle, l’ad accende i motori. Dalla Salda: Due anni e torneremo ai vertici.
Fortitudo Anniversario e sogni di gloria - Nel 2026 cadranno i sessant’anni della prima partecipazione al campionato di serie A. Riporta msn.com