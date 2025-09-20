Formula1 Verstappen in pole tra pioggia e incidenti
Roma, 20 set. (askanews) – Qualifiche pazze a Baku per il Gp di Fomula1 dell’Azerbaijan. Tra bandiere rosse (sei) e pioggia, le qualifiche sono durate ben due ore. Fenomeno Verstappen che si prende la pole davanti a Sainz, Lawson e un super Kimi Antonelli. Poi Russell, Tsunoda e Norris. Piastri 9° davanti a Leclerc 10°, entrambi a muro. Clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton in Q2: partirà 12°. Incidenti anche per Bearman, Albon, Hulkenberg e Colapinto. Domenica il GP alle 13. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - verstappen
Formula1, a Silverstone pole Verstappen davanti le McLaren
Formula1,Belgio:Verstappen vince Sprint
Formula1, Max Verstappen vince la Sprint in Belgio
#Formula1 #Verstappen conquista la pole a Baku. Al fianco della Red Bull partirà la Williams di Sainz; 3° Lawson. Disastro Ferrari: Hamilton non va oltre la Q2, Leclerc a muro sotto la pioggia battente distrugge la macchina nella Q3; fuori anche Piastri. Foto - X Vai su X
Impossibile dimenticare Baku 2021, con un finale folle che regalò la vittoria a Sergio Perez. Ma negli scorsi giorni è emerso un nuovo retroscena su Max Verstappen e quell’iconico calcio dato alla sua vettura dopo il ritiro #F1 #Formula1 #Verstappen #MaxVer Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; Max Verstappen centra la pole position, ma si prende rischi nel finale!; Formula1, a Baku la pole di Verstappen.
F1 | GP Azerbaijan: Verstappen in pole dopo 6 rosse, Sainz in prima fila! - Max Verstappen lo rifa di nuovo e va in pole anche al GP Azerbaijan dopo una delle sessioni di qualifiche più pazze e movimentati di sempre della Formula 1. Scrive thelastcorner.it
Formula1, Verstappen in pole tra pioggia e incidenti - (askanews) – Qualifiche pazze a Baku per il Gp di Fomula1 dell’Azerbaijan. Segnala askanews.it