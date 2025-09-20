Formula1 a Baku la pole di Verstappen

16.13 A Baku, qualifiche complicate per tanti incidenti dovuti ad un asfalto viscido per la pioggia. Alla fine la pole è di Verstappen con 1'41"117 davanti a Sainz e Lawson. Qualifiche interminabili, alla fine si contano ben sei bandiere rosse nella stessa sessione, un record. Dopo le buone premesse, il weekend della Ferrari è disastroso: Hamilton eliminato in Q2 (dodicesimo); Leclerc va dritto a muro e chiude nono. Altra vittima illustre: anche il leader del Mondiale Piastri va a muro con la McLaren. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it