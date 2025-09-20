Formula 1 Verstappen in pole a Baku Lontane le McLaren buio Ferrari
(Adnkronos) – Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota olandese della Red Bull ha fatto segnare il tempo più veloce nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, con un 1'41"117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz.
