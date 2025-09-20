Formula 1 Verstappen in pole a Baku Lontane le McLaren buio Ferrari

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota olandese della Red Bull ha fatto segnare il tempo più veloce nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, con un 1'41"117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: formula - verstappen

Formula 1, GP d’Austria: vince Norris, Leclerc 3°. Verstappen fuori al primo giro

Verstappen stravolge la Formula 1, decisione inaspettata

Clamoroso in Formula 1: Verstappen lascia la Red Bull, c’è l’accordo con il nuovo team!

F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; Formula 1, Verstappen in pole nella griglia di partenza del GP Baku: Sainz in prima fila, Leclerc a muro; Pole Vertappen oggi, qualifiche Formula 1. Lontane le Ferrari, la griglia di partenza del Gp Azerbaigian.

formula 1 verstappen poleF1, Qualifiche GP Azerbaijan 2025: Verstappen in pole a Baku, deludono Ferrari e McLaren - Ferrari e McLaren deludono, Sainz 2°, Antonelli 4°. Da atomheartmagazine.com

formula 1 verstappen poleFormula 1, Gran premio dell’Azerbaijan: Verstappen in pole position. Male le Ferrari - Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP dell’Azerbaijan, che si corre domani sul circuito di Baku. Scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Verstappen Pole