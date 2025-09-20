Formula 1 profondo rosso Ferrari | Hamilton fuori in Q2 Leclerc a muro in Q3

Una qualifica totalmente da dimenticare per la Ferrari, con i due piloti della Rossa che partiranno 12° e 10° nel GP di Baku. Piove sul bagnato – ormai da tempo – per quanto riguarda la Ferrari. I risultati delle prove libere del venerdì avevano fatto ben sperare su quelli che sarebbero stati i risultati del weekend della Rossa, ma tutto si è poi andato a infrangersi sui ‘muri’ di Baku. Se per Lewis Hamilton l’eliminazione è stata causata dalla poca velocità in pista, per Charles Leclerc è stato proprio il muro a far terminare anzitempo la sua Q3. Qualifiche Baku, la Ferrari non rinasce: 10° Leclerc, 12° Hamilton. 🔗 Leggi su Sportface.it