Formula 1 profondo rosso Ferrari | Hamilton fuori in Q2 Leclerc a muro in Q3
Una qualifica totalmente da dimenticare per la Ferrari, con i due piloti della Rossa che partiranno 12° e 10° nel GP di Baku. Piove sul bagnato – ormai da tempo – per quanto riguarda la Ferrari. I risultati delle prove libere del venerdì avevano fatto ben sperare su quelli che sarebbero stati i risultati del weekend della Rossa, ma tutto si è poi andato a infrangersi sui ‘muri’ di Baku. Se per Lewis Hamilton l’eliminazione è stata causata dalla poca velocità in pista, per Charles Leclerc è stato proprio il muro a far terminare anzitempo la sua Q3. Qualifiche Baku, la Ferrari non rinasce: 10° Leclerc, 12° Hamilton. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: formula - profondo
RENOVA è il primo Traffic Film Remover acido pensato per pellicole protettive, wrapping, coating delicati e superfici verniciate e porose. La sua formula tecnica avanzata agisce in modo selettivo e profondo dall’interno della pellicola. Cosa fa RENOV Vai su Facebook
F1, Gp d’Olanda: vince Piastri su Verstappen e Hadjar, Ferrari profondo Rosso; F1 | (S)Profondo Rosso Ferrari in Australia; F1 | Piastri vince anche a Miami nella doppietta McLaren. Ferrari: è profondo rosso.
Hamilton spegne 40 candeline: festa in rosso per sir Lewis - i sette Mondiali conquistati lo hanno reso il pilota di Formula 1 più vincente di tutti i tempi insieme a Michael Schumacher- sportmediaset.mediaset.it scrive
Formula 1 – Il trionfo di Monza fa sognare la Ferrari. Il Mondiale Costruttori che si tinge di Rosso a 9,00 su Sisal.it - Un mondo dove solo immaginare di poter vincere il Gran Premio d’Italia, con una sola sosta, contro la McLaren imbattibile ... Lo riporta adnkronos.com