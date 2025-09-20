Formula 1 la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Definita la griglia di partenza del Gp dell'Azerbaigian. Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, Max Verstappen si è preso la pole position facendo segnare il tempo più veloce con un 1'41"117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, mentre in . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: formula - griglia

Formula 1, oggi il Gp d’Austria: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Formula 1 GP Austria 2025: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in diretta TV e streaming

Formula 1, oggi Gp Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)

F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; F1, Leclerc si schianta e Hamilton eliminato: disastro Ferrari nelle qualifiche di Baku | La griglia di…; Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen precede Sainz. Antonelli 4°, disastro Ferrari.

formula 1 griglia partenzaGriglia di partenza Formula 1/ GP Azerbiagian 2025 Baku: chi in pole position? (oggi 20 settembre) - Griglia di partenza Formula 1, Gp Azerbiagian 2025 Baku oggi, sabato 6 settembre: scopriremo chi farà la pole position, con un focus su Charles Leclerc ... Si legge su ilsussidiario.net

Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen precede Sainz. Antonelli 4°, disastro Ferrari - Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d'Azerbaijan del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Griglia Partenza