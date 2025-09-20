Formula 1 Gran premio dell’Azerbaijan | Verstappen in pole position Male le Ferrari

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP dellAzerbaijan, che si corre domani sul circuito di Baku. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la Williams di Carlos Sainz. Per Verstappen é la 46ma pole in carriera (la sesta quest’anno). In seconda fila ci sono Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes). Settimo tempo per la McLaren di Lando Norris, che ha approfittato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

