Formula 1 Gp Azerbaigian | Verstappen in pole davanti a Sainz Leclerc e Piastri contro un muro
Pole position per Max Verstappen davanti a Carlos Sainz. Terzo Lawson, quarto Antonelli. Tutto questo in una pazza sessione, con tanti incidenti, pioggia e sei bandiere rosse, è Max Verstappen a spuntarla nel finale. L'olandese della Red Bull con il tempo di 1.41.117 conquista la pole position nel Gp di Baku in Azerbaigian, la 46esima in carriera e la sesta quest'anno, davanti a sorpresa, alla Williams di Carlos Sainz e alla Racing Bulls di Liam Lawson L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
