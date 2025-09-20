Formula 1 a Baku Hamilton e Leclerc fiduciosi | la Ferrari spera | Gli orari del weekend | dove vedere il Gp in diretta e in replica
Ferrari davanti a tutti nel venerdì di prove libere del Gp di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, staccato appena 74 millesimi. Seguono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Quinto posto per Max Verstappen con la Red Bull, indietro invece le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Motivo per cui nella scuderia di Maranello si respira uno strano ottimismo: per una volta Hamilton e Leclerc sembrano fiduciosi di poter disputare una buona gara e la strana conformazione del circuito di Baku potrebbe chissà rimescolare le carte, anche viste le difficoltà insolite della McLaren. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: formula - baku
Formula 1, GP Azerbaigian a Baku: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming
Formula 1, GP Azerbaijan 2025: Leclerc sogna la vittoria a Baku, Hamilton punta al riscatto
Formula 1, GP Baku: i risultati delle prime prove libere del weekend
FuoriPista.net. Kevin MacLeod · Monkeys Spinning Monkeys. Incidente clamoroso durante le qualifiche di Formula 2 a Baku Follia di Roman Stanek, che dopo essere andato lungo rientra in pista in modo abbastanza assurdo. Il pilota ceco è stato penalizzat Vai su Facebook
Follia Stanek in Formula 2 a Baku: rientra senza guardare, il botto è pauroso. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP - X Vai su X
Baku, la Ferrari va veloce! Hamilton primo davanti a Leclerc nelle FP2; Formula 1, a Baku Hamilton e Leclerc fiduciosi: la Ferrari spera | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp…; F1, GP Azerbaijan 2025: le prove libere 2 in diretta.
Baku, la Ferrari va veloce! Hamilton primo davanti a Leclerc nelle FP2 - Entrambi i piloti della McLaren invece hanno toccato il muro ... Come scrive gazzetta.it
F1, Hamilton risorge nelle FP2 di Baku: "Iniziamo a vedere risultati concreti, ma serve calma". Leclerc: "Attenzione a Norris" - Dopo un difficile avvio nelle FP1, Lewis Hamilton conquista il miglior tempo del venerdì ad Azerbaigian. Da automoto.it