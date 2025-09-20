Formula 1 a Baku Hamilton e Leclerc fiduciosi | la Ferrari spera | Gli orari del weekend | dove vedere il Gp in diretta e in replica

Ferrari davanti a tutti nel venerdì di prove libere del Gp di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, staccato appena 74 millesimi. Seguono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Quinto posto per Max Verstappen con la Red Bull, indietro invece le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Motivo per cui nella scuderia di Maranello si respira uno strano ottimismo: per una volta Hamilton e Leclerc sembrano fiduciosi di poter disputare una buona gara e la strana conformazione del circuito di Baku potrebbe chissà rimescolare le carte, anche viste le difficoltà insolite della McLaren. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

