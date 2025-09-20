Continua a muoversi il mercato dei dilettanti, che chiude il 30 settembre. In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De Pietri Tonelli, centrocampista ’98 ex Scandiano, con una lunga esperienza fra D ed Eccellenza con Castelvetro, Zola, Castelfranco, Modenese e Cdr Mutina. Proprio la Cdr sta per chiudere un colpo in difesa con Abdellah Hajbi (’89) dal Terre di Castelli. OGGI. Dall’Eccellenza alla Terza sono oggi 9 gli anticipi delle modenesi (ore 15). In Eccellenza il Formigine a zero punti e senza Diallo e Maletti va a Pontenure sul campo della capolista priva di Compiani, Casali e Roberi Vota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formigine con De Pietri Tonelli in più