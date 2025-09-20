Formigine con De Pietri Tonelli in più
Continua a muoversi il mercato dei dilettanti, che chiude il 30 settembre. In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De Pietri Tonelli, centrocampista ’98 ex Scandiano, con una lunga esperienza fra D ed Eccellenza con Castelvetro, Zola, Castelfranco, Modenese e Cdr Mutina. Proprio la Cdr sta per chiudere un colpo in difesa con Abdellah Hajbi (’89) dal Terre di Castelli. OGGI. Dall’Eccellenza alla Terza sono oggi 9 gli anticipi delle modenesi (ore 15). In Eccellenza il Formigine a zero punti e senza Diallo e Maletti va a Pontenure sul campo della capolista priva di Compiani, Casali e Roberi Vota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: formigine - pietri
Esibizione nella Finale della Tenzone Aurea 2025 a Formigine dei neo Vice Campioni Italiani della Categoria Musici Sbandieratori e Musici Città di Oria FISB Vai su Facebook
Formigine con De Pietri Tonelli in più.
Formigine con De Pietri Tonelli in più - In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De Pietri Tonelli, centrocampista ’98 ex Scandiano, con una lunga esperienza ... Da ilrestodelcarlino.it
Il Castelvetro verserà 2.308 euro a De Pietri - Lo ha stabilito ieri la Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, decidendo il merito al reclamo del ... Secondo ilrestodelcarlino.it