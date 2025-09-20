Formazioni ufficiali Udinese MIlan: le scelte di Runjaic e Allegri in vista del match in programma questa sera alle 20.45 A circa un’ora dal fischio d’inizio di Udinese-Milan, match in programma alle 20:45, Kosta Runjaic e Marco Landucci, sostituto dello squalificato Allegri in panchina, hanno diramato le formazioni ufficiali: UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zarraga, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Udinese-MIlan: le scelte di Runjaic e Allegri