Formate rivelate quando Isak & Wirtz è caduto per Derby

Liverpool e Everton si incontrano ancora una volta per quello che potrebbe essere un infuocato derby del Merseyside ad Anfield per dare il via all'azione del fine settimana. I Reds emergono da una gita di successo in Champions League contro l'Atletico Madrid a metà settimana, anche se ci è voluto un altro vincitore in ritardo per superare la linea. I loro avversari hanno avuto un riposo di una settimana per prepararsi al mammut compito di fronte a loro, ma i toffe saranno pieni di speranza che possano farti arrabbiare. Un inizio promettente sotto David Moyes in questa stagione significa che c'è spazio per un potenziale turbamento qui, in particolare se il Liverpool sente gli effetti del loro dispositivo infrasettimanale.