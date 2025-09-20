Forlì involuto e spuntato brutto tonfo Ko anche in casa del ‘piccolo’ Rimini
RIMINI 1 FORLì 0 RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Ferrarini (18' st Fabbri); Boli, Asmussen (42' st Moray), De Vitis (23' st Mini), Piccoli, Longobardi; D'Agostini (42' st Frati), Capac (18' st Rubino). A disp.: Pirini, Romualdi. All.: D'Alesio. FORLI' (4-3-3): Martelli; Manetti (39' st Franzolini), L. Saporetti, Elia, Cavallini (39' st Ercolani); Macrì, Menarini, De Risio (1' st Scorza); Coveri (24' st S. Saporetti), Petrelli (1' st Manuzzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Velaj, Mandrelli, Graziani, Pellizzari, Valentini, Ripani, Giovannini. All.: Miramari. Arbitro: Tropiano di Bari. Rete: 27' pt Longobardi.