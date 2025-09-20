Forlì cerca vittoria e crescita Allen-Garrett è una sfida da Knicks

Dopo una lunga estate, stasera alle 20.30 l' Unieuro torna in campo, per un'annata tutta da scoprire, con un roster profondo ed espertissimo, con tanti esterni in grado di fare male e con due americani già conosciuti e bravi tanto a colpire, quanto a fare il lavoro sporco. Coach Antimo Martino, alla sua quarta stagione sulla panchina forlivese, dovrà provare a raggiungere nuove vette e nuove sfide, per far sognare tutta la città. Il cammino della nuova Unieuro parte dal PalaRadi di Cremona, ospite della Juvi, che dopo la salvezza ai playout dello scorso anno, punta a confermarsi nel secondo campionato italiano.

