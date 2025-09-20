Foresta madre e la piaga della deforestazione in sapiens su rai 3

In un contesto di crescente attenzione alle questioni ambientali e alla tutela delle risorse naturali, la nuova stagione di Sapiens – Un solo Pianeta si apre con un approfondimento dedicato alla problematica della deforestazione in Amazzonia. La trasmissione, in onda su Rai 3, propone ogni settimana analisi scientifiche e riflessioni sui temi più urgenti riguardanti il nostro pianeta. sapiens – un solo pianeta: focus sulla deforestazione in amazzonia. Mario Tozzi guida l'approfondimento sullo stato dell'ecosistema amazzonico. Il divulgatore scientifico Mario Tozzi, confermato come conduttore del format, affronta le principali cause della crisi ambientale che interessa questa vasta area del Sud America.

In questa notizia si parla di: foresta - madre

