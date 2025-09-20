Forbidden Fruit Anticipazioni | la madre di Yildiz e Zeynep porta scompiglio!
In Forbidden Fruit fa il suo ingresso la madre di Yildiz e Zeynep: donna tradizionalista, superstiziosa e pronta a sconvolgere gli equilibri. Zeynep nasconde la relazione con Alihan, mentre Yildiz deve fare i conti con le tensioni nella villa Argun. Le anticipazioni di Forbidden Fruit promettono nuove tensioni e colpi di scena con l’arrivo della madre di Yildiz e Zeynep. L’ingresso in scena della donna non passa inosservato e spiega finalmente molte dinamiche caratteriali delle due sorelle, mostrando al pubblico il motivo per cui i loro destini sembrano così diversi ma allo stesso tempo legati alle radici familiari. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep diventa codirettrice della Falcon Airlines Ecco cosa succederà la prossima settimana nella dizi turca Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 15 al 19 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit: anticipazioni da lunedì 22 a venerdì 26 settembre! Zeynep contro Alihan; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre; Forbidden Fruit, anticipazioni 15 settembre: Yildiz vuole l'attenzione di Halit, Zehra si avvicina a Kemal.
Anticipazioni Forbidden Fruit 22 settembre 2025/ Alihan si sente tradito e svela tutto a Zerrin, Erim turbato - Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 22 settembre 2025, Alihan deluso racconta la verità a Zerrin, Erim non capisce la madre. Si legge su ilsussidiario.net
Forbidden Fruit anticipazioni dal 22 al 26 settembre: Zeynep e Halit si alleano - Al via da oggi la consueta pausa del weekend della seguitissima serie tv turca del pomeriggio di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì ... televisionando.it scrive