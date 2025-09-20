Forbidden Fruit Anticipazioni | la madre di Yildiz e Zeynep porta scompiglio!

In Forbidden Fruit fa il suo ingresso la madre di Yildiz e Zeynep: donna tradizionalista, superstiziosa e pronta a sconvolgere gli equilibri. Zeynep nasconde la relazione con Alihan, mentre Yildiz deve fare i conti con le tensioni nella villa Argun. Le anticipazioni di Forbidden Fruit promettono nuove tensioni e colpi di scena con l’arrivo della madre di Yildiz e Zeynep. L’ingresso in scena della donna non passa inosservato e spiega finalmente molte dinamiche caratteriali delle due sorelle, mostrando al pubblico il motivo per cui i loro destini sembrano così diversi ma allo stesso tempo legati alle radici familiari. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

