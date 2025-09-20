Forbidden fruit anticipazioni dal 22 al 26 settembre | Alihan sconvolto Halit furioso con Yildiz

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nell’undicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 22 al 26 settembre. Forbidden fruit, trame al 26 settembre. Alihan è sconvolto. L’uomo si sente tradito da chi considerava la persona più affidabile, e finisce con l’aprirsi con Zerrin, confessandole le motivazioni che lo hanno spinto ad agire in un certo modo. Tuttavia, la sorella si mostra restia ad accogliere le sue giustificazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: Alihan sconvolto, Halit furioso con Yildiz

